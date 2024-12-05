Учёные сделали из бактерий самых маленьких «танцоров»

Вращательное движение бактерий внутри полостей напоминало маятниковые часы. Когда две полости были соединены, бактерии постепенно синхронизировали свои движения. По словам Фарбода Алиджани, доцента университета, такая синхронизация происходит благодаря гидродинамическим взаимодействиям между бактериями. Движение подчиняется универсальным математическим правилам синхронизации.

Этот прорыв может привести к созданию новых инструментов для изучения поведения и координации бактерий в замкнутых средах. Сейчас команда расширяет эксперимент на сети с несколькими полостями, чтобы изучить поведение больших групп бактерий.

Есть и практические возможности, например, использовать эти системы для изучения действия антибиотиков, анализируя, как меняется движение бактерий в различных условиях.