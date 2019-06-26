Учёные сделали из белковых последовательностей музыку

Белки состоят из цепочек аминокислот, определяющих различные структурные уровни молекулы. Свойства белков определяются последовательностью аминокислот, и учёные хотят создать алгоритм, который мог бы помочь им составлять такие последовательности и предсказывать их свойства.

Исследователи из MIT предприняли попытку приблизиться к созданию такого алгоритма. Они закодировали уникальные характеристики аминокислот в виде набора звуков. Распознавая эти звуки компьютер может восстановить структуру белка. Для человека это звучит как абстрактная музыка. Интересно, что человеческий слух может уловить различия и сходства между белковыми молекулами.

Учёные решили, что систему «конвертирования» можно использовать в обратном направлении. То есть на основе звуковых моделей создавать новые белки. Однако это требует дополнительной тренировки системы.

Учёные также создали бесплатное приложение на Android Amino Acid Synthesizer, которое проигрывает «музыку» аминокислот.