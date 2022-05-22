Учёные сделали хомяков агрессивными при помощи генетического редактирования

Исследователи отключили рецептор Avpr1a, на который воздействует гормон вазопрессин. Вазопрессин связан с социальными действиями, такими как привязанность, сотрудничество, общение, доминирование и агрессия. Команда учёных ожидала, что без рецептора Avpr1a агрессивное поведение хомяков будет снижено.

Вместо этого произошло обратное: хомячки без рецептора демонстрировали гораздо более высокий уровень социальной коммуникации и агрессии. При этом животные обоих полов проявляли высокий уровень агрессии по отношению к другим особям своего пола.

Хомяков иногда используют в экспериментах вместо людей, потому что их социальная организация чем-то похожа на нашу. В исследовании использовался вид, у которого реакция на стресс похожа на человеческую — вырабатывается гормон кортизол.Это означает, что результаты исследования потенциально могут быть применимы к людям.