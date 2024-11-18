Наука и технологии
Опубликовано 18 ноября 2024, 06:00
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Учёные сделали комаров глухими. Они не смогли размножаться

Зачем? Ради науки
Новое генетическое исследование показало, что когда самцы комаров теряют способность слышать, они также теряют способность к спариванию. Это неожиданное открытие может привести к новым методам контроля популяции комаров и распространения заболеваний, таких как малярия, вирус Зика и лихорадка денге.
Учёные сделали комаров глухими. Они не смогли размножаться
© Ferra

Учёные из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре использовали генетическое редактирование CRISPR-Cas9, чтобы выключить ген, отвечающий за слух комаров. Глухие самки всё ещё могли привлекать партнёров, но самцы, лишённые слуха, не реагировали на самок, что показывает, насколько важен слух для поиска партнёрши.

Это открытие может быть использовано для разработки более эффективных стратегий контроля популяции комаров. Самцы, традиционно генетически модифицированные для стерильности, могут быть дополнительно изменены, чтобы стать сверхчувствительными к звукам. Эти «сверхчувствительные» самцы могут спариваться с самками до того, как это сделают дикие самцы, предотвращая размножение и снижая популяцию комаров более эффективно, чем существующие методы.