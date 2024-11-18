Учёные сделали комаров глухими. Они не смогли размножаться

Учёные из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре использовали генетическое редактирование CRISPR-Cas9, чтобы выключить ген, отвечающий за слух комаров. Глухие самки всё ещё могли привлекать партнёров, но самцы, лишённые слуха, не реагировали на самок, что показывает, насколько важен слух для поиска партнёрши.

Это открытие может быть использовано для разработки более эффективных стратегий контроля популяции комаров. Самцы, традиционно генетически модифицированные для стерильности, могут быть дополнительно изменены, чтобы стать сверхчувствительными к звукам. Эти «сверхчувствительные» самцы могут спариваться с самками до того, как это сделают дикие самцы, предотвращая размножение и снижая популяцию комаров более эффективно, чем существующие методы.