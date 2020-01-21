Учёные сделали куриц сильнее при помощи генетического редактирования

Для работы исследователи использовали геномный редактор CRISPR/Cas9. До этого они много лет изучали вирус лейкоза птиц (ALV). Опасность его в том, что вирус вызывает развитие раковых опухолей у куриц. Недавно в Китае и странах Юго-Восточной Азии возникла новая вспышка болезни среди домашней птицы.

Сначала учёные отредактировали половые клетки, извлечённые из тела петухов. Затем они вернули их обратно в организм птиц, а те продолжали род, давая потомство с изменённой ДНК.

После редактуры одного гена — chNHE1 — учёные попытались заразить птиц вирусом, однако те оказались к нему абсолютно устойчивы.