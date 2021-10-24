Учёные сфотографировали новорождённую планету

Учёные подсчитали, что планета 2M0437b в несколько раз массивнее Юпитера, и что она сформировалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад, примерно в то время, когда на Земле появились Гавайские острова. Планета настолько молода, что всё ещё горячая. И 2M0437b, и её звезда находятся в области звездообразования под названием Молекулярное облако Тельца.