Учёные сфотографировали новорождённую планету

Учёные сфотографировали новорождённую планетуОна большая и горячая
Отмечается, что учёные открыли одну из самых молодых планет. Её назвали 2M0437b. Исследователи рассказали, что, анализируя свет от этой планеты, могут кое-что узнать о её составе и, возможно, о том, где и как она образовалась. В целом, понятно, что планета зародилась из облака газа и пыли, которое находилось вокруг звезды. Но тонкости этого процесса остаются неизвестными.
SUBARU TELESCOPE
Учёные подсчитали, что планета 2M0437b в несколько раз массивнее Юпитера, и что она сформировалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад, примерно в то время, когда на Земле появились Гавайские острова. Планета настолько молода, что всё ещё горячая. И 2M0437b, и её звезда находятся в области звездообразования под названием Молекулярное облако Тельца.