Наука и технологии
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Учёные сфотографировали новорождённую планету

Она большая и горячая
Учёные с помощью телескопов обсерватории Мауна-Кеа смогли запечатлеть планету, которая только-только зарождается. Она находится за пределами Солнечной системы.
Учёные сфотографировали новорождённую планету

Отмечается, что учёные открыли одну из самых молодых планет. Её назвали 2M0437b. Исследователи рассказали, что, анализируя свет от этой планеты, могут кое-что узнать о её составе и, возможно, о том, где и как она образовалась. В целом, понятно, что планета зародилась из облака газа и пыли, которое находилось вокруг звезды. Но тонкости этого процесса остаются неизвестными.

Учёные сфотографировали новорождённую планету

SUBARU TELESCOPE

Учёные подсчитали, что планета 2M0437b в несколько раз массивнее Юпитера, и что она сформировалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад, примерно в то время, когда на Земле появились Гавайские острова. Планета настолько молода, что всё ещё горячая. И 2M0437b, и её звезда находятся в области звездообразования под названием Молекулярное облако Тельца.

Источник: Keck Observatory