​​Учёные: скоро 99% интернет-контента будет создаваться искусственным интеллектом

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Учёные: скоро 99% интернет-контента будет создаваться искусственным интеллектомУже сейчас есть такие инструменты
Эксперты Копенгагенского института исследований будущего (CIFS) подняли вопросы о контенте, созданном искусственным интеллектом (ИИ), и о том, будет ли он доминировать в интернете.
По оценкам эксперта CIFS, к 2025–2030 годам от 99 до 99,9% интернет-контента будет создаваться с помощью ИИ, особенно если такие модели, как OpenAI GPT-3, получат более широкое распространение.
Учёные считают, что ИИ может начать генерировать целые онлайн-миры вместе со всем, что их населяет, не говоря уже обо всех онлайн-материалах, которые в настоящее время в основном создаются людьми. Например, ранее в этом году OpenAI уже выпустила DALL-E, инструмент, который использует версию GPT-3 с 12 миллиардами параметров и создаёт изображения из текстовых описаний.
Источник: Futurism