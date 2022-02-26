​​Учёные: скоро 99% интернет-контента будет создаваться искусственным интеллектом

По оценкам эксперта CIFS, к 2025–2030 годам от 99 до 99,9% интернет-контента будет создаваться с помощью ИИ, особенно если такие модели, как OpenAI GPT-3, получат более широкое распространение.

Учёные считают, что ИИ может начать генерировать целые онлайн-миры вместе со всем, что их населяет, не говоря уже обо всех онлайн-материалах, которые в настоящее время в основном создаются людьми. Например, ранее в этом году OpenAI уже выпустила DALL-E, инструмент, который использует версию GPT-3 с 12 миллиардами параметров и создаёт изображения из текстовых описаний.