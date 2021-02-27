Учёные смоделировали на суперкомпьютере возникновение 4000 вселенных

Считается, что наша вселенная началась с Большого взрыва. Но почему это произошло, до сих пор неясно. Также непонятно, что именно происходило в первые микросекунды после Большого взрыва. Чтобы изучить это, учёные симулировали появление 4000 вселенных.

Квантовые возмущения, которые происходили в первые моменты существования вселенной, скорее всего, оказали огромное влияние на то, как она росла и расширялась. Это, в частности, определило, какие районы вселенной будут полны галактик, а какие — относительно пусты. Учёные моделировали эти возмущения и смотрели, как они действуют на развитие вселенных.

Создание тысяч виртуальных вселенных является ресурсозатратным вычислительным процессом. Но он может пролить свет на то, что происходило в прошлом.