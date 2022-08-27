Учёные смогли частично вернуть восприятие цвета дальтоникам

Сегодня в 13:28
1 мин.
Учёные смогли частично вернуть восприятие цвета дальтоникамДетям
Учёные смогли частично вернуть функцию колбочек, фоторецепторов в глазу, двум детям с полной цветовой слепотой. Помогла генная терапия.
Болезнь называется ахроматопсией, она характеризуется цветовой слепотой либо полным дальтонизмом. Вызывается она мутацией одного или нескольких генов, кодирующих белки колбочек. При ахроматопсии фоторецепторы не посылают сигналы в мозг.
Учёные нашли способ исправить это. Они взяли для эксперимента четырёх подростков с ахроматопсией. Им ввели аденоассоциированные вирусные векторы, экспрессирующие гены CNGA3 или CNGB3, связанные с цветовой слепотой. Лечение проводили только на одном глазу, чтобы потом можно было сравнить.
Через 6-14 месяцев после терапии у двух из четырёх детей колбочки начали посылать сигналы в мозг. Испытуемые рассказали об улучшении зрения.