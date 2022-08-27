Учёные смогли частично вернуть восприятие цвета дальтоникам

Болезнь называется ахроматопсией, она характеризуется цветовой слепотой либо полным дальтонизмом. Вызывается она мутацией одного или нескольких генов, кодирующих белки колбочек. При ахроматопсии фоторецепторы не посылают сигналы в мозг.

Учёные нашли способ исправить это. Они взяли для эксперимента четырёх подростков с ахроматопсией. Им ввели аденоассоциированные вирусные векторы, экспрессирующие гены CNGA3 или CNGB3, связанные с цветовой слепотой. Лечение проводили только на одном глазу, чтобы потом можно было сравнить.

Через 6-14 месяцев после терапии у двух из четырёх детей колбочки начали посылать сигналы в мозг. Испытуемые рассказали об улучшении зрения.