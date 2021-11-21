Наука и технологии
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Учёные смогли сделать материю невидимой

Использовали квантовые принципы
Учёные из Массачусетского технологического института (МТИ) впервые сделали газ «полупрозрачным». Исследователи добились этого, используя эффект, предсказанный более 30 лет назад.
Учёные смогли сделать материю невидимой

Речь идёт о принципе Паули. Он гласит, что два или более идентичных фермиона (вид элементарных частиц) не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе. Поясняется, что если бы фермионы находились в одном и том же квантовом состоянии, все предметы проваливались бы сквозь поверхности, да и в целом сами предметы не смогли бы образоваться.

При этом, оказалось, что есть способ приблизить фермионы по состоянию друг к другу. Требуется охладить их до температур, близких к абсолютному нулю, и сблизить друг с другом. В таких условиях фермионы не смогут поглощать или отражать свет. Фотоны начинают свободно пролетать сквозь атомы. Вещество становится прозрачным.

Учёные смогли добиться этого экспериментально. Они охладили облако из атомов лития и сблизили частицы. В итоге вещество стало на 38% «прозрачнее», чем при комнатной температуре.

Источник: TJ
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