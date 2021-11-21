Учёные смогли сделать материю невидимой

Речь идёт о принципе Паули. Он гласит, что два или более идентичных фермиона (вид элементарных частиц) не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе. Поясняется, что если бы фермионы находились в одном и том же квантовом состоянии, все предметы проваливались бы сквозь поверхности, да и в целом сами предметы не смогли бы образоваться.

При этом, оказалось, что есть способ приблизить фермионы по состоянию друг к другу. Требуется охладить их до температур, близких к абсолютному нулю, и сблизить друг с другом. В таких условиях фермионы не смогут поглощать или отражать свет. Фотоны начинают свободно пролетать сквозь атомы. Вещество становится прозрачным.

Учёные смогли добиться этого экспериментально. Они охладили облако из атомов лития и сблизили частицы. В итоге вещество стало на 38% «прозрачнее», чем при комнатной температуре.