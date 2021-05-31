Наука и технологии
Сегодня в 18:05
Учёные смогли точечно убивать раковые клеткиНе повреждая здоровые
Шотландские учёные успешно испытали препарат, способный точечно убивать раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.
Кратко об этом пишет издание ''РИА Новости". Для препарата исследователи скомбинировали молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением. Это заставило раковые клетки поглотить молекулу. Как поясняют специалисты, раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии. Эта их особенность оставляет здоровые клетки в безопасности при новом методе.
Молекула SeNBD же является фотосенсибилизатором, то есть убивает клетки только при свете. Поэтому врач может сам выбрать, когда сделать препарат активным.
Стоит отметить, что учёные признают - нужны дополнительные испытания препарата, однако он открывает много возможностей в медицине.