Кратко об этом пишет издание ''РИА Новости". Для препарата исследователи скомбинировали молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением. Это заставило раковые клетки поглотить молекулу. Как поясняют специалисты, раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии. Эта их особенность оставляет здоровые клетки в безопасности при новом методе.

Молекула SeNBD же является фотосенсибилизатором, то есть убивает клетки только при свете. Поэтому врач может сам выбрать, когда сделать препарат активным.

Стоит отметить, что учёные признают - нужны дополнительные испытания препарата, однако он открывает много возможностей в медицине.