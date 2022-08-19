Учёные смогли уничтожить «вечные химикаты» простым методом

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Учёные смогли уничтожить «вечные химикаты» простым методомЭто довольно опасные вещества
Химики Северо-Западного университета сделали, казалось бы, невозможное. Используя низкие температуры и недорогие, распространённые реагенты, они смогли уничтожить так называемые «вечные химикаты».
Так называют вещества PFAS (пер- и полифторалкильные). По сути, PFAS — это группа из более чем 4700 искусственно синтезируемых веществ, самым известным из которых является политетрафторэтилен, сокращенно тефлон. Они практически не разлагаются в природных условиях, потому и называются «вечными».
Учёные пояснили, что PFAS становятся серьёзной проблемой, так как их становится всё больше, и они пагубно влияют на здоровье. К счастью, исследователи смогли с помощью воды и специального растворителя на основе диметилсульфоксида всего за сутки разложить «вечные химикаты» на относительно безвредные углерод и неорганический фторид.