Наука и технологии
Сегодня 14:31
Учёные смогли управлять живой мышью через приложение для смартфона
Вкололи ей кокаин и регулировали поведение
Корейские учёные вживили в мозг лабораторной мыши имплантат для управления ею с помощью приложения для смартфона. Программа позволяла удалённо блокировать воздействие кокаина на мозг животного.
Да, после внедрения имплантата вкололи кокаин. Разработка позволила управлять поведением животного. Устройство сделано из очень мягкого и биосовместимого полимера. Оно оснащено крошечными светодиодами, установленными на ультратонких зондах. Они могут манипулировать нейронами-мишенями в мозге с помощью света.
Также нейроимплантат можно заряжать беспроводным способом извне. Это позволяет управлять мозгом в течение долгого времени без замены батареи. А она невозможна без операции.
Новую технологию можно использовать в любом виде имплантатов и медицинских устройств. Кроме того, она поможет улучшить качество исследований на животных.