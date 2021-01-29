Учёные смогли управлять живой мышью через приложение для смартфона

Да, после внедрения имплантата вкололи кокаин. Разработка позволила управлять поведением животного. Устройство сделано из очень мягкого и биосовместимого полимера. Оно оснащено крошечными светодиодами, установленными на ультратонких зондах. Они могут манипулировать нейронами-мишенями в мозге с помощью света.

Также нейроимплантат можно заряжать беспроводным способом извне. Это позволяет управлять мозгом в течение долгого времени без замены батареи. А она невозможна без операции.

Новую технологию можно использовать в любом виде имплантатов и медицинских устройств. Кроме того, она поможет улучшить качество исследований на животных.