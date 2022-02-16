Учёные: собаки могут узнать хозяина только по голосу

Учёные: собаки могут узнать хозяина только по голосуЭто выяснилось благодаря исследованию, проведённому в Венгрии
Команда экспертов с факультета этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии провела исследование, результаты которого показали способность собак узнавать своих хозяев по голосу. Опубликованы все полученные данные были в издании Animal Cognition.
В эксперименте приняли участие 28 собак с их владельцами. Животным нужно было в лаборатории найти своего хозяина, который прятался за одним из двух укрытий. За вторым укрытием стоял незнакомый человек. И первый, и второй вслух нейтральным тоном зачитывали различные рецепты. В итоге собаки находили своих хозяев в 82% случаев.
Кроме того, учёные определили, какие из характеристик голоса хозяина помогали собаке делать выбор. Это оказались высота (высокий или низкий) и «шумность» (более чистый или более жёсткий, грубый). В то же время тембр и другие особенности никак не влияли на выбор питомца.