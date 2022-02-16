Учёные: собаки могут узнать хозяина только по голосу

Команда экспертов с факультета этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии провела исследование, результаты которого показали способность собак узнавать своих хозяев по голосу. Опубликованы все полученные данные были в издании Animal Cognition.

В эксперименте приняли участие 28 собак с их владельцами. Животным нужно было в лаборатории найти своего хозяина, который прятался за одним из двух укрытий. За вторым укрытием стоял незнакомый человек. И первый, и второй вслух нейтральным тоном зачитывали различные рецепты. В итоге собаки находили своих хозяев в 82% случаев.