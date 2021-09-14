Учёные собрали деньги на «воскрешение» мамонтов

Сторонники «воскрешения» говорят, что мамонты могут помочь восстановить экосистему арктической тундры, бороться с климатическим кризисом и сохранить находящегося под угрозой исчезновения азиатского слона.

Учёные не собираются клонировать мамонта. Они с помощью генной инженерии создадут гибрид мамонта и слона, который будет не отличим визуально от своих предков. Цель — получить первых животных в следующие четыре-шесть лет.

Исследователи отмечают, что полученные инвестиции вывели проект на новый этап развития. У идеи есть и противники. Они говорят, что учёные всё равно не создадут полноценного мамонта — это будет волосатый слон с жировыми отложениями.