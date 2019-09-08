Учёные собрались снять первое видео с участием чёрной дыры

Сюжет у ролика будет незамысловатый: учёные намереваются показать, как вещество поглощается чёрной дырой из-за её бесконечной гравитации. Астрономы сообщают, что уже собрали все необходимые данные при помощи сети телескопов Event Horizon. Создать ролик они планируют к 2020 году.

«К концу следующего десятилетия мы будем снимать высококачественные фильмы о чёрных дырах в реальном времени, которые показывают не только то, как они выглядят, но и как они действуют на космической сцене», — уверен один из исследователей, занимающихся проектом.