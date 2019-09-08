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Учёные собрались снять первое видео с участием чёрной дыры

Увидим, как она всё «пожирает»
Около полугода назад учёные впервые сделали «фото» чёрной дыры, а точнее её тени. Останавливаться на этом астрономы не собираются и хотят сделать полноценный ролик с данным объектом.

Сюжет у ролика будет незамысловатый: учёные намереваются показать, как вещество поглощается чёрной дырой из-за её бесконечной гравитации. Астрономы сообщают, что уже собрали все необходимые данные при помощи сети телескопов Event Horizon. Создать ролик они планируют к 2020 году.

«К концу следующего десятилетия мы будем снимать высококачественные фильмы о чёрных дырах в реальном времени, которые показывают не только то, как они выглядят, но и как они действуют на космической сцене», — уверен один из исследователей, занимающихся проектом.

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