Учёные соединили гениталии древнего насекомого и узнали его вид

Окаменелость с насекомым нашли в 2006 году. Она была разделена напополам, разлом проходил как раз по месту генитальной капсулы. Возраст окаменелости, кстати, оценили как 50 млн лет.

Далее обе части находки продали разным покупателям. Однако после их удалось воссоединить. Тогда учёные проанализировали окаменелость, изучили гениталии и смогли идентифицировать вид насекомого. Он оказался клопом-хищнецом, которых также называют жуками-убийцами.

Длина тела насекомого составляет всего 12,4 мм, оно удлинённое и тонкое. Генитальная капсула клопа-хищнеца, также называемая пигофором, в длину не превышала 3,1 мм.