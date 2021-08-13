Учёные сообщили о найденном Троянском коне

Наука и технологии
Сегодня в 18:25
Учёные сообщили о найденном Троянском конеЭто может стать крупнейшим открытием за последнее время
В древнегреческой мифологии есть история о том, как ахейцы не могли взять Трою и решили сделать это хитростью: оставили огромного деревянного коня у стен Трои, сделали вид, что уплывают, а сами спрятали внутрь сооружения воинов. Недавняя находка учёных говорит о том, что это может быть не просто легенда.
Фрагменты возможного Троянского коня нашли при раскопках на холме Гиссарлык. Это десятки еловых досок и балок длиной до 15 метров. Все они были собраны в странной форме, учёные подумали, что это мог быть троянский конь.
Исследователи изучили находки и пришли к выводу, что деревянные детали и прочие артефакты датируются XII или XI веком до нашей эры. Это совпадает с датами Троянской войны. Помимо этого, учёные нашли повреждённую бронзовую табличку с надписью «Возвращению домой греки посвящают это подношение Афине».
Naked Science отмечает, что если это всё подтвердится, то можно говорить, что в археологии совершено крупнейшее открытие последних десятилетий.