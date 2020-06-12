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Учёные сообщили о редком симптоме COVID-19 у мужчин
Можно спутать с другим заболеванием
В основном коронавирусная инфекция нового типа проявляет себя повышением температуры тела, сухим кашлем и увеличенной утомляемостью. Однако порой у пациентов проявляются и другие признаки болезни, даже довольно необычные. Теперь учёные сообщили о редком симптоме COVID-19 у мужчин.
Согласно новому исследованию специалистов из Королевской университетской больницы Ливерпуля, о котором пишет Naked Science, коронавирусная инфекция может сопровождаться признаками острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы. К таким признакам относятся колики, рвота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, вздутие живота и диарея.
Учёные рассказали, что в марте и апреле в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля поступили пять пациентов с симптомами острого панкреатита. У каждого обнаружили COVID-19. Эти пациенты были молодыми мужчинами с избыточным весом или ожирением. До заражения коронавирусом симптомов панкреатита у них не наблюдалось.