Учёные сообщили о редком симптоме COVID-19 у мужчин

Согласно новому исследованию специалистов из Королевской университетской больницы Ливерпуля, о котором пишет Naked Science, коронавирусная инфекция может сопровождаться признаками острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы. К таким признакам относятся колики, рвота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, вздутие живота и диарея.

Учёные рассказали, что в марте и апреле в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля поступили пять пациентов с симптомами острого панкреатита. У каждого обнаружили COVID-19. Эти пациенты были молодыми мужчинами с избыточным весом или ожирением. До заражения коронавирусом симптомов панкреатита у них не наблюдалось.