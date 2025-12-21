Учёные составили генетическую карту морозостойкости российского чая

Исследователи скрестили морозостойкий адыгейский чай с теплолюбивым сортом «Колхида». Изучая их потомство, они точно определили местоположение генов, связанных с устойчивостью к холоду. Для проверки выделенные гены чая были внедрены в растение табака.

Главным практическим результатом стала разработка особых генетических «меток» — маркеров. Например, учёные обнаружили конкретную природную модификацию гена CsLUX (гаплотип HapA), наличие которой сильно связано с повышенной морозостойкостью как у российских, так и у китайских растений.

Использование таких маркеров — это революция для селекции. Теперь можно будет на самых ранних стадиях, просто проанализировав ДНК сеянца, отобрать самые перспективные растения, устойчивые к морозам.