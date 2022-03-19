Учёные составили портрет самого скучного человека в мире

Исследователи установили профессию, характеристики и хобби, которые считаются стереотипно скучными. Авторы работы изучили более 500 человек в рамках пяти экспериментов. Учёные обнаружили, что самыми неинтересными работами считаются анализ данных, бухгалтерский учёт, уборка и банковское дело. Также оказалось, что религия, просмотр телевизора, наблюдение за птицами и курение воспринимаются как одни из самых скучных увлечений. Кроме того, скучные люди избегают больших населённых пунктов, предпочитая жить в маленьких городах и посёлках.

Таким образом, самый скучный человек по мнению большинства — это набожный специалист по работе с данными, который любит смотреть телевизор и живёт в небольшом городе.