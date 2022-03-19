Учёные составили портрет самого скучного человека в мире

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Учёные составили портрет самого скучного человека в миреОн, например, любит смотреть телевизор
Учёные из Университета Эссекса определили черты самого скучного человека в мире. Почитайте, вдруг узнаете в этом себя?
Исследователи установили профессию, характеристики и хобби, которые считаются стереотипно скучными. Авторы работы изучили более 500 человек в рамках пяти экспериментов. Учёные обнаружили, что самыми неинтересными работами считаются анализ данных, бухгалтерский учёт, уборка и банковское дело. Также оказалось, что религия, просмотр телевизора, наблюдение за птицами и курение воспринимаются как одни из самых скучных увлечений. Кроме того, скучные люди избегают больших населённых пунктов, предпочитая жить в маленьких городах и посёлках.
Таким образом, самый скучный человек по мнению большинства — это набожный специалист по работе с данными, который любит смотреть телевизор и живёт в небольшом городе.