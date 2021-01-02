Учёные составили список самых ранних признаков коронавирусной инфекции

Полный список симптомов коронавируса включает в себя 11 пунктов. Согласно исследованию, к наиболее ранним признакам инфекции относятся усталость, головная боль, боль в горле, лихорадка и внезапная потеря обоняния и вкуса. Надо понимать, что эти симптомы могут проявляться вместе. Некоторые могут и вовсе не проявиться.

В некоторых случаях, как отмечают исследователи, лихорадка и усталость появляются раньше других симптомов.

Сайт Boy Genius Report также напомнил об исследовании, которое проводилось на 84 000 человек, и показало, что люди, заражённые COVID-19, могут хуже проходить тесты на когнитивные способности.

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