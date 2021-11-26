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Учёные: Состояние кишечника влияет на память

Всё дело в бактериях
Авторы новой научной работы изучили потенциал кишечного микробиома в формировании когнитивных различий между живыми существами. Оказалось, что некоторые кишечные бактерии вполне могут улучшить память.
Учёные: Состояние кишечника влияет на память

Новый научный труд опубликовали в авторитетном журнале Nature. Микробиомом называют сообщество микроорганизмов, которые населяют конкретную среду обитания, например кишечник. Под когнитивными же способностями имеют в виду мышление, способность рассуждать, память и др.

Учёные обнаружили положительную корреляцию между численностью бактерий Lactobacillus Firm-5 и функциями памяти. Исследователи увидели это, проведя эксперимент на шмелях. По микробиоте они чем-то похожи на человека. Шмели летали в помещении с десятью имитированными «цветками». Некоторые «цветки» содержали сладкий сироп, другие — горький раствор. Шмели учились соотносить цвет «цветка» с его содержимым и избегали горькие образцы. Один из видов бактерий — Lactobacillus apis — очень сильно повлиял на способность шмелей запоминать цвет горьких «цветков».

Источник: Nature
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