Учёные: Состояние кишечника влияет на память

Новый научный труд опубликовали в авторитетном журнале Nature. Микробиомом называют сообщество микроорганизмов, которые населяют конкретную среду обитания, например кишечник. Под когнитивными же способностями имеют в виду мышление, способность рассуждать, память и др.

Учёные обнаружили положительную корреляцию между численностью бактерий Lactobacillus Firm-5 и функциями памяти. Исследователи увидели это, проведя эксперимент на шмелях. По микробиоте они чем-то похожи на человека. Шмели летали в помещении с десятью имитированными «цветками». Некоторые «цветки» содержали сладкий сироп, другие — горький раствор. Шмели учились соотносить цвет «цветка» с его содержимым и избегали горькие образцы. Один из видов бактерий — Lactobacillus apis — очень сильно повлиял на способность шмелей запоминать цвет горьких «цветков».