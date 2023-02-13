Учёные совершили новый прорыв в квантовых компьютерах

Как известно, трудно поддерживать кубиты в стабильном состоянии, а потому и перемещать. Однако команда добилась успеха в 99,999993% случаев. Можно подключить сотни или даже тысячи микрочипов для квантовых вычислений с минимальной потерей данных или точности.

В будущем специалисты надеются, что квантовые компьютеры можно будет использовать для разработки новых материалов, получения новых лекарств, улучшения кибербезопасности и построения моделей изменения климата.