Учёные совершили новый прорыв в квантовых компьютерах

20:19, 13 февраля 2023
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Учёные совершили новый прорыв в квантовых компьютерахНас ждёт интересное будущее
Учёные из Университета Сассекса в Великобритании смогли заставить кубиты перемещаться непосредственно между двумя квантовыми компьютерными микрочипами со скоростью и точностью, значительно превышающей предыдущую.
Фото: University of Sussex
Как известно, трудно поддерживать кубиты в стабильном состоянии, а потому и перемещать. Однако команда добилась успеха в 99,999993% случаев. Можно подключить сотни или даже тысячи микрочипов для квантовых вычислений с минимальной потерей данных или точности.
В будущем специалисты надеются, что квантовые компьютеры можно будет использовать для разработки новых материалов, получения новых лекарств, улучшения кибербезопасности и построения моделей изменения климата.