Учёные совершили прорыв в методах лечения рака «нового поколения»

Новые методы лечения должны стать более целенаправленными и более эффективными, чем современная иммунотерапия рака.

В новой работе учёные создали фрагменты антител, которые не только «сливаются» со своей мишенью, но и активируются светом. «Другими словами, вы можете активировать антитела для атаки опухолевых клеток, направляя свет — либо непосредственно на кожу, в случае рака кожи, либо используя небольшие светодиоды, которые можно имплантировать в место опухоли внутри тела», — пояснили исследователи.

Если учёные добьются успеха на следующих этапах своей работы, они надеются увидеть, что светоактивируемая иммунотерапия «следующего поколения» будет использоваться для лечения больных раком через 5-10 лет.