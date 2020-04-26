Учёные создадут дрон для поиска утечек радиации

Пока такой дрон не носит никакого названия. Его разрабатывают специалисты из Чешского технического университета в Праге и компании ADVACAM. Первые проектируют сам беспилотный аппарат, а вторые — поставляют бортовые радиационные детекторы.

Беспилотник должен будет искать радиацию в таких местах, как территории, где произошли аварии, свалки и атомные электростанции. Если будет обнаружен недопустимый уровень радиации, дрон сможет определить направление движения радиоактивных частиц. Это позволит ему выяснить местонахождение источника.

Что важно, беспилотник сможет самостоятельно перемещаться даже в тех помещениях, где не работает GPS. Аппарат получит датчики, которые позволят ему избежать столкновений со стенами и предметами.

Рабочий прототип беспилотника должен быть готов к осени.