Учёные создадут гиперреалистичные экраны с частотой обновления 1000+ Гц

Заменив традиционные жидкокристаллические ячейки на новую технологию, называемую метаповерхностями, исследователи утверждают, что это «предоставит значительные преимущества по сравнению с современными жидкокристаллическими дисплеями».

Метаповерхности намного меньше по размеру, что позволит добиться гораздо более высокой плотности пикселей. А это сделает графику плавной и гиперреалистичной. Новая технология также обеспечивает гораздо более высокую частоту обновления — более 1000 Гц.

Кроме того, в технологии используется кремний, что обеспечивает гораздо более длительный срок службы, более низкую стоимость производства и более низкое энергопотребление.