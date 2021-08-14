Учёные создадут контрацептив с антителами к сперматозоидам

Наука и технологии
Сегодня в 12:54
Учёные создадут контрацептив с антителами к сперматозоидамЭто может заменить гормональные таблетки
Команда исследователей из США обнаружила, что созданные им антитела смогли на 99,9% уничтожить человеческие сперматозоиды. Благодаря этому можно будет создать альтернативу гормональным контрацептивам для женщин.
Предыдущие исследования показали, что определённые антитела в вагинах некоторых женщин могут делать их бесплодными. Учёные использовали эти антитела, чтобы создать собственное. Исследователи уже проверили способность полученных иммуноглобулинов G (IgG) связываться со сперматозоидами в чашке Петри. Оказалось, что искусственно созданные антитела в десять раз эффективнее исходных, взятых от женщин.
Затем учёные ввели растворы, содержащие IgG, во влагалище нескольких овец, а после этого ввели туда же человеческую сперму. Через две минуты исследователи собрали образцы из влагалища овец и подсчитали, сколько подвижных сперматозоидов там осталось. Учёные увидели, сокращение их количества на 99,9%.
Теперь препарат следует проверить на людях.