Учёные создадут квантовый компьютер нового типа

Кратко об этом пишет издание «Хайтек». Кубит — это аналог классического бита, который может принимать значение 0 или 1. Особенность кубита в том, что он может находиться в любом из этих значений или во всех сразу.

Учёные из Тартуского университета показали, что определённые микрокристаллы, синтезированные с применением ионов редкоземельных элементов, могут работать как кубиты. Исследователи объяснили, что ионы должны иметь как минимум два электронных состояния, в которых ионное взаимодействие очень слабое, а также состояния, в которых ионное взаимодействие сильное. Эти состояния должны иметь длительное время жизни, и между ними должны быть разрешены оптические переходы.

Сейчас у Тартуского университета есть метод, с помощью которого можно найти в микрокристалле те ионы, которые лучше всего подходят для использования в качестве кубитов. Учёные уже начали работать над прототипом квантового компьютера на основе нового метода.