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Учёные создадут квантовый компьютер нового типа

Уже нашли подходящий метод
Учёные из Института физики Тартуского университета разрабатывают оптические квантовые компьютеры нового типа. Такие компьютеры будут работать на ионах редкоземельных элементов, которые могут действовать как квантовые биты, или кубиты. Новые компьютеры могут стать быстрее и надёжнее.

Кратко об этом пишет издание «Хайтек». Кубит — это аналог классического бита, который может принимать значение 0 или 1. Особенность кубита в том, что он может находиться в любом из этих значений или во всех сразу.

Учёные из Тартуского университета показали, что определённые микрокристаллы, синтезированные с применением ионов редкоземельных элементов, могут работать как кубиты. Исследователи объяснили, что ионы должны иметь как минимум два электронных состояния, в которых ионное взаимодействие очень слабое, а также состояния, в которых ионное взаимодействие сильное. Эти состояния должны иметь длительное время жизни, и между ними должны быть разрешены оптические переходы.

Сейчас у Тартуского университета есть метод, с помощью которого можно найти в микрокристалле те ионы, которые лучше всего подходят для использования в качестве кубитов. Учёные уже начали работать над прототипом квантового компьютера на основе нового метода.