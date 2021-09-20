Учёные создадут прибор для определения химикатов на овощах и фруктах в супермаркете

Наука и технологии
Сегодня в 13:22
1 мин.
Учёные создадут прибор для определения химикатов на овощах и фруктах в супермаркетеКарманный анализатор
Учёные из университета ИТМО и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе работают над портативным прибором, который сможет определять наличие пестицидов на поверхности фруктов, овощей и другой сельхозпродукции. Проверить их можно будет прямо в магазине, перед покупкой.
На сегодняшний день обнаружить химикаты на продуктах можно только в лаборатории. Разработка учёных позволит применять карманный анализатор. Они уже создали специальные сенсоры для устройства.
Датчики представляют собой тонкие градиентные плёнки на основе серебра. Исследователи придали материалу необходимую функциональность и высокую чувствительность с помощью меламина. Сейчас для анализа учёные кладут кусочек материала на фрукт и смачивают спиртом, а после этого помещают в спектрометр. Он позволяет определить наличие пестицидов.
Сейчас учёные составляют базу данных о разных химикатах для прибора.