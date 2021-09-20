Учёные создадут прибор для определения химикатов на овощах и фруктах в супермаркете

На сегодняшний день обнаружить химикаты на продуктах можно только в лаборатории. Разработка учёных позволит применять карманный анализатор. Они уже создали специальные сенсоры для устройства.

Датчики представляют собой тонкие градиентные плёнки на основе серебра. Исследователи придали материалу необходимую функциональность и высокую чувствительность с помощью меламина. Сейчас для анализа учёные кладут кусочек материала на фрукт и смачивают спиртом, а после этого помещают в спектрометр. Он позволяет определить наличие пестицидов.

Сейчас учёные составляют базу данных о разных химикатах для прибора.