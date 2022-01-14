Учёные создадут вакцину для защиты от солнца

В то время как большинство прививок повышают чувствительность нашей иммунной системы к агрессивному агенту, новая технология мРНК-вакцины может вместо этого научить организм вырабатывать дополнительные антиоксидантные белки. Они повысят способность организма защищать нашу ДНК от повреждений, вызванных солнечным светом.

Учёные подтвердили важную роль антиоксидантных белков на лабораторных мышах. У живых организмов есть специализированные клетки, называемые меланоцитами, которые могут защищать нас от части солнечного излучения. По иронии судьбы, этот процесс защиты генерирует свои собственные окислительные побочные продукты. Организм пытается восстановить баланс и тут. В этом помогает белок TR1. Нахождение способа справиться с окислительным повреждением на ранней стадии может сократить число смертей. А матричная РНК, кодирующая вышеупомянутый фермент, может быть доставлена ​​в организм с помощью вакцины.

Учёные предполагают, что люди с повышенным риском развития рака кожи, например те, кто работает на открытом воздухе в солнечном климате, в идеале могут проходить вакцинацию раз в год.