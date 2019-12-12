Наука и технологии
Сегодня 17:34
Учёные создали 3D-модель кролика с ДНК-инструкцией на случай апокалипсиса
Чтобы люди будущего смогли снова его напечатать
В случае глобальной катастрофы пострадать могут не только большинство людей, но и различные носители информации. Учёные обеспокоены вопросом, как можно передать выжившим потомкам данные о ключевых технологиях. Исследователи из Швейцарии распечатали с этой целью на 3D-принтере модель кролика и закодировали в ДНК метод печати.
ДНК была выбрана из-за того, что при некоторых условиях может обеспечивать высокую плотность хранения информации, а также длительность в тысячи лет. Метод записи в ДНК базируется на избыточном «фонтанном» кодировании.
Молекулы ДНК исследователи внедрили в аморфные кремниевые частицы. Эти частицы они смешали с поликапролактоном и сформировали из него нить для 3D-принтера. Затем учёные напечатали модель кролика. От него отрезали небольшую часть, чтобы восстановить по ней схему. Из материала исследователи снова выделили фрагменты ДНК и успешно восстановили зашифрованный файл для печати.