Наука и технологии
Сегодня 18:55
Учёные создали алмазы при комнатной температуре
Обычно для этого требуются высочайшие температуры
Международная команда учёных создала алмазы при комнатной температуре всего за несколько минут. Для этого исследователи применили экстремально высокий уровень давления.
Учёные смогли получить даже два вида алмазов: обычный, который можно увидеть в украшениях, и сверхпрочный, такие обычно находят на месте падения метеорита.
В природе обычные алмазы, как правило, формируются более миллиарда лет на глубине около 150 километров под землёй. Именно там наблюдаются высокое давление и температуры около 1000 градусов по Цельсию. Для создания искусственных алмазов тоже требуются высочайшие температуры. Однако учёные смогли обойтись и без этого.
Они обеспечили давление на атомы углерода, которое можно сравнить с весом 640 африканских слонов, балансирующих на площади кончика балетной туфли. Помимо давления вещество испытывало сдвиговое усилие.