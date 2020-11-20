Учёные создали алмазы при комнатной температуре

Учёные смогли получить даже два вида алмазов: обычный, который можно увидеть в украшениях, и сверхпрочный, такие обычно находят на месте падения метеорита.

В природе обычные алмазы, как правило, формируются более миллиарда лет на глубине около 150 километров под землёй. Именно там наблюдаются высокое давление и температуры около 1000 градусов по Цельсию. Для создания искусственных алмазов тоже требуются высочайшие температуры. Однако учёные смогли обойтись и без этого.

Они обеспечили давление на атомы углерода, которое можно сравнить с весом 640 африканских слонов, балансирующих на площади кончика балетной туфли. Помимо давления вещество испытывало сдвиговое усилие.