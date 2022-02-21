Учёные создали батарейку размером с крупицу соли

Размер устройства — меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, или меньше крупицы соли. Минимальная плотность энергии такой батарейки составляет 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Для изготовления батарейки учёные нанесли на поверхность натянутой пластины тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.

Сообщается, что новая батарейка может питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение десяти часов. Такие изделия можно будет применять в датчиках в человеческом теле, например, в приборах для отслеживания уровня кислорода или мониторинга других показателей.