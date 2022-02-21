Учёные создали батарейку размером с крупицу соли

Наука и технологии
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Учёные создали батарейку размером с крупицу солиСможет питать датчики для отслеживания здоровья
Учёные создали микробатарейки, которые в будущем смогут питать небольшие датчики в человеческом теле.
Размер устройства — меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, или меньше крупицы соли. Минимальная плотность энергии такой батарейки составляет 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.
Для изготовления батарейки учёные нанесли на поверхность натянутой пластины тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.
Сообщается, что новая батарейка может питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение десяти часов. Такие изделия можно будет применять в датчиках в человеческом теле, например, в приборах для отслеживания уровня кислорода или мониторинга других показателей.
Источник: TJ