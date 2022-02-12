Учёные создали безалкогольное пиво, по вкусу неотличимое от настоящего

Учёные отметили, что некоторые люди считают вкус безалкогольного пива пресным и водянистым, и этому есть естественное объяснение. Главное, чего не хватает безалкогольному пиву, так это аромата и вкуса хмеля, говорят исследователи. Методы изготовления такого напитка, к сожалению, лишают его важной нотки.

Теперь же учёные нашли способ производить группу небольших молекул, называемых монотерпеноидами, которые придают хмелевой вкус. Их нужно добавлять в пиво в конце процесса пивоварения, чтобы вернуть ему утраченный вкус. Кроме того, такой метод изготовления оказывается более экологичным.

Новый метод уже проходит испытания на пивоваренных заводах в Дании.