Учёные создали безалкогольное пиво, по вкусу неотличимое от настоящего

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Учёные создали безалкогольное пиво, по вкусу неотличимое от настоящегоДобавили секретный ингредиент
Исследователи рассказали, что узнали, как приготовить безалкогольное пиво, которое по вкусу не отличается от настоящего.
Учёные отметили, что некоторые люди считают вкус безалкогольного пива пресным и водянистым, и этому есть естественное объяснение. Главное, чего не хватает безалкогольному пиву, так это аромата и вкуса хмеля, говорят исследователи. Методы изготовления такого напитка, к сожалению, лишают его важной нотки.
Теперь же учёные нашли способ производить группу небольших молекул, называемых монотерпеноидами, которые придают хмелевой вкус. Их нужно добавлять в пиво в конце процесса пивоварения, чтобы вернуть ему утраченный вкус. Кроме того, такой метод изготовления оказывается более экологичным.
Новый метод уже проходит испытания на пивоваренных заводах в Дании.
Источник: Futurity