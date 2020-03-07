Учёные создали безопасные для природы и человека батарейки

В последних используются токсичные тяжёлые металлы, которые могут отрицательно сказываться как окружающей среде, так и на здоровье человека. Кроме того, не все сдают литий-ионные батарейки на утилизацию. Также существует проблема сокращения запасов лития и кобальта, который используется в электродах батарей.

Учёные решили найти выход из ситуации и создали батарейку с органическими элементами. Они получили новую органическую молекулу на основе углерода, чтобы заменить кобальт в катодах или анодах. При этом исследователям удалось сохранить эксплуатационные характеристики изделия.