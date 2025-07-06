Изначально сам Конвей сомневался, что такую фигуру возможно построить, но учёные из Венгрии и Канады доказали, что он был прав. В работе участвовали математик Габор Домокош и его студент Гергё Алмади, а также канадский профессор Роберт Доусон, который пытался создать такую форму ещё в 1980-х.

Фигура «Билле» состоит из лёгких углеродных трубок и тяжёлого основания из вольфрамового карбида — металла, в два раза тяжелее стали. Даже малейшие детали, включая каплю клея, могли повлиять на её поведение.

Это открытие может быть полезным, например, при создании устройств, которые должны сами вставать в нужное положение, как посадочные модули на Луне или капсулы с лекарствами. Ранее похожее изобретение — округлая фигура «гёмбёц» — вдохновило разработку капсулы инсулина, которая переворачивается внутри желудка. Учёные надеются, что «Билле» со временем тоже найдёт практическое применение.