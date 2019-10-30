Наука и технологии
Сегодня 16:40
Учёные создали быстрый тест для назначения правильных антибиотиков
Результаты готовы уже через 45 минут
Учёные разработали недорогой и быстрый диагностический сенсорный тест, предназначенный для определения устойчивости бактерий к антибиотикам. Результат он выдает менее чем за 45 минут.
Между тем, лабораторные тесты обычно занимают до двух дней. Новый сенсор учёные проверили на двух штаммах бактерий, ответственных за распространённые инфекции. Один из штаммов был восприимчив к антибиотикам, а другой — устойчив, а значит бороться с ним тяжелее.
С помощью новой методики исследователи смогли определить различия между этими двумя штаммами меньше чем за 45 минут.
Данный сенсор поможет врачам быстрее определять причину инфекции у пациентов и назначить верное лечение. А скорость очень важна для некоторых заболеваний. Кроме того, применение антибиотиков узкого спектра действия позволяет замедлить процесс развития у бактерий устойчивости.