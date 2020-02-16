Учёные создали чип для простой диагностики рака простаты

Рак простаты занимает второе место по распространённости среди мужчин. Смертность у него высокая, и снизить её не удаётся из-за отсутствия точного и раннего метода диагностики.

Сейчас для проверки на рак простаты используется анализ крови на простатический специфический антиген и тканевая биопсия. Первый метод может давать ложноположительные результаты, а второй в принципе является нежелательным вмешательством в организм.

Учёные предложили использовать анализ мочи для диагностики рака простаты. Для этого можно применять разработанный ими микрофлюидный чип. Он способен выделять из жидкости раковые клетки. Метод показал высокую эффективность: в экспериментах он успешно собирал от 80 до 90% раковых клеток.