Наука и технологии
Сегодня 17:17
Учёные создали чип для простой диагностики рака простаты
По анализу мочи
Международная команда учёных создала чип для простой диагностики рака простаты. Он способен выделять раковые клетки из мочи пациентов.
Рак простаты занимает второе место по распространённости среди мужчин. Смертность у него высокая, и снизить её не удаётся из-за отсутствия точного и раннего метода диагностики.
Сейчас для проверки на рак простаты используется анализ крови на простатический специфический антиген и тканевая биопсия. Первый метод может давать ложноположительные результаты, а второй в принципе является нежелательным вмешательством в организм.
Учёные предложили использовать анализ мочи для диагностики рака простаты. Для этого можно применять разработанный ими микрофлюидный чип. Он способен выделять из жидкости раковые клетки. Метод показал высокую эффективность: в экспериментах он успешно собирал от 80 до 90% раковых клеток.