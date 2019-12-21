Учёные создали дрон-помощник для офиса

Для того, чтобы начать работать, дрону нужны устные инструкции от людей. Сообщается, что аппарат может взаимодействовать с сотрудниками офиса или лаборатории.

По сути, устройство — это модифицированная версия другого дрона Crazyflie 2.0 от компании Bitcraze. Оно имеет несколько компонентов: систему для автоматического распознавания речи, систему для обработки запросов и определения целей в помещении, а также систему управления полётом, которая задаёт беспилотнику траекторию движения. Причём так, чтобы по пути он не столкнулся с препятствиями, которых полно в любом офисе или лаборатории.

Пока устройство работает с некоторыми погрешностями, но разработчики надеются устранить их в будущем.