Наука и технологии
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Учёные создали дрон с настоящими птичьими перьями
Он летает, как птица
Исследователи из Стэнфордского университета создали дрон под названием PigeonBot, части которого покрыты настоящими голубиными перьями.
Журналисты уже пишут, что данная разработка может изменить будущее летательных аппаратов.
«Мы покончили с идеей, что человек должен контролировать каждую степень свободы, и я думаю, будущие летательные аппараты будут пользоваться этим», — рассказал о разработке один из её авторов.
Новый дрон имеет искусственные крылья, покрытые 40 голубиными перьями. Части крыльев соединены синтетическими эластичными связками. Если менять расположение этих частей в полёте, то можно настроить форму крыла таким образом, чтобы аппарат совершал резкие повороты в воздухе, как настоящая птица.
Крылья дрона также содержат определённые частицы, встроенные рядом с перьями. Они позволяют перьям находиться на нужном расстоянии друг от друга.