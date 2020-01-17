Учёные создали дрон с настоящими птичьими перьями

Журналисты уже пишут, что данная разработка может изменить будущее летательных аппаратов.

«Мы покончили с идеей, что человек должен контролировать каждую степень свободы, и я думаю, будущие летательные аппараты будут пользоваться этим», — рассказал о разработке один из её авторов.

Новый дрон имеет искусственные крылья, покрытые 40 голубиными перьями. Части крыльев соединены синтетическими эластичными связками. Если менять расположение этих частей в полёте, то можно настроить форму крыла таким образом, чтобы аппарат совершал резкие повороты в воздухе, как настоящая птица.

Крылья дрона также содержат определённые частицы, встроенные рядом с перьями. Они позволяют перьям находиться на нужном расстоянии друг от друга.