Учёные создали экран прямо в рукаве рубашки

В новой ткани часть волокон образуют светящиеся пиксели. Всего материал состоит из трёх видов волокон: хлопковых, прозрачных и электропроводных. Последнее сделано из электролюминесцентного материала, который излучает свет под действием электрического поля. В месте, где пересекаются прозрачное и электролюминесцентное волокно возникает свечение. Эти пересечения и выступают в качестве пикселей.

Из ткани специалисты создали рукав с дисплеем для рубашки. Причём в нём есть не только экран, но и сенсорная панель, солнечная панель, а также аккумулятор. На рукав удалось выводить уведомления. Кроме того, пользователь может нажать на сенсорный экран и открыть уведомление, чтобы прочитать текст, а потом и ответить на сообщение.