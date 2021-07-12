Учёные создали гибкий лёд

Чтобы создать лёд, учёные поместили водяной пар в небольшую камеру, которая затем охлаждалась жидким азотом. Затем исследователи положили в камеру вольфрамовый стержень и наэлектризовали его до 2000 вольт. Туда сошёлся водяной пар и медленно образовал микроволокна льда.

После этого учёные стали менять температуру от -70 до -238 градусов Фаренгейта и смотреть, что будет. Как оказалось, микроволокна становятся необычайно гибкими при самых низких температурах.

Исследователи говорят, что микроволокна можно использовать для передачи света, как оптоволоконные кабели.