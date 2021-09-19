Учёные создали голограмму, которую можно потрогать

Голограмма использует струи воздуха, чтобы воспроизвести ощущения от прикосновения. Эта методика называется «аэрогаптикой». Учёные утверждают, что воздушные струи позволяют чувствовать «пальцы, руки и запястья людей». То есть можно увидеть виртуального аватара коллеги на другом конце света и по-настоящему почувствовать рукопожатие.

При этом аэрогаптическая система не требует никакого контроллера или умных перчаток. Вместо этого воздух выдувается из специального сопла, когда датчик реагирует на движения руки.

Учёные уже проверили систему и создали интерактивную проекцию баскетбольного мяча. Они утверждают, что её можно трогать и «катать». Исследователи надеются, что технологию можно будет использовать в играх.