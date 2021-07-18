Учёные создали идеальный продукт питания для первокурсников

Переезд в другой город при поступлении может быть стрессом для организма. В такие моменты важно правильно питаться, но молодые люди могут не делать этого. Поэтому исследователи разработали специальный белково-растительный продукт с витаминами A, B1, B2, E, K, C и минералами (железо, медь, цинк). Он представляет собой таблетку, то есть выступает скорее добавкой к пище. Продукт сделан из обезвоженных и сильно измельченных овса, шиповника, шпината, ламинарии, петрушки, сельдерея, семян арбуза и яичного белка. Один грамм такого порошка может заменить 700-1000 граммов свежих фруктов и овощей.

Учёные уже проверили продукт на студентах. Те, кто его употреблял, действительно были здоровее. Они реже болели болели ОРВИ, гриппом, и кожными заболеваниями.