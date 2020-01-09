Учёные создали искусственную «кожу»

Как объясняют учёные, человек ощущает тепло или давление на кожу благодаря работе нервных клеток, которые обмениваются информацией с помощью ионов. Принцип работы AISkin схож: при воздействии на искусственную «кожу» она генерирует поток ионов, который может интерпретироваться как электрический сигнал.

AISkin можно использовать в носимых устройствах, которые будут измерять множество параметров человеческого тела. Такие девайсы будут полезны, например, для спортсменов. Искусственная «кожа» способна найти применение в медицинской реабилитации: врачи могли бы прикладывать её к руке пациента и наблюдать за тем, как работают мышцы.

Помимо этого, AISkin можно применять для создания роботов, которые работают с хрупкими объектами.