Учёные создали искусственную кожу из зелёного чая

Обычные туфли как правило состоят из кожи или синтетических материалов, которые разлагаются десятилетиями. Чтобы решить эту проблему, учёные решили проверить долговечность целлюлозных материалов по сравнению с традиционно использующимися для обуви.

Выяснилось, что материал на основе побочных продуктов зелёного чая ведёт себя так же, как традиционный, но не оказывает такого негативного влияния на природу. Правда, один слой такого материала всё-таки может размокнуть под дождём или снегом, но при условии комбинации с другими экологически чистыми тканями его устойчивость растёт.