Учёные создали искусственную мышцу

Наука и технологии
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Учёные создали искусственную мышцуИз настоящего белка
Учёные из Фрайбургского университета в Германии разработали искусственную мышцу из белка животных, эластина. Эта мышца может даже сокращаться под влиянием температуры и кислотности среды. Теоретически в будущем её можно будет пересаживать людям.
Исследователи немного изменили аминокислотную последовательность эластина и получили две схожие молекулы. Одна реагирует на кислотность (рН) среды, а другая — на температуру. В присутствии сульфита натрия белки могут обратимо менять свою структуру. Так при колебаниях рН, один из них сокращается и растягивается снова.
Учёные считают, что в будущем можно будет заставить искусственные мышцы реагировать и на другие стимулы внешней среды, а также использовать другие химические соединения как источники энергии. Это можно было бы использовать и в медицине, и в робототехнике.
Источник: Naked Science