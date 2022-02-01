Учёные создали искусственную мышцу

Исследователи немного изменили аминокислотную последовательность эластина и получили две схожие молекулы. Одна реагирует на кислотность (рН) среды, а другая — на температуру. В присутствии сульфита натрия белки могут обратимо менять свою структуру. Так при колебаниях рН, один из них сокращается и растягивается снова.

Учёные считают, что в будущем можно будет заставить искусственные мышцы реагировать и на другие стимулы внешней среды, а также использовать другие химические соединения как источники энергии. Это можно было бы использовать и в медицине, и в робототехнике.