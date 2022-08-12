Учёные создали искусственный элемент мозга, работающий быстрее, чем настоящий

Резисторы можно использовать для создания аналоговых нейронных сетей, подобных тем, что в человеческом мозге. Интересно, что новое устройство может обрабатывать информацию примерно в миллион раз быстрее, чем синапсы реально мозга. Синапс — это место контакта между двумя нейронами, которое служит для передачи нервного импульса.

В резисторе используется фосфосиликатное стекло. Оно позволяет протонам проходить через него с невиданными ранее скоростями, когда на установку подаются импульсы в 10 вольт.

Системы с такими резисторами позволят значительно увеличить скорость обучения моделей искусственного интеллекта.