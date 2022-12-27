Учёные создали измеритель настроения человека по мозговой активности

Проанализировав записи активности мозга трёх из пяти добровольцев, нейробиологи обнаружили, что в поясной коре наблюдается одна активность, когда пациент чувствует себя хорошо, и другая, когда он чувствует себя плохо.

Перед экспериментом исследователи имплантировали 14 электродов в мозг добровольцев, страдающих депрессией. То, что они обнаружили, специалисты называют чрезвычайно многообещающим. Учёные не только смогли связать специфическую активность мозга добровольцев с их настроением, но и нашли способ стимулировать позитивное настроение.