Наука и технологии
16:12, 27 декабря 2022
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Учёные создали измеритель настроения человека по мозговой активности

Это может помочь в лечении депрессии

Нейробиологи открыли «декодер настроения». Они способны определять настроение человека, просто взглянув на его мозговую активность. Это открытие может улучшить лечение депрессии.

Учёные создали измеритель настроения человека по мозговой активности

Фото: Unsplash

Проанализировав записи активности мозга трёх из пяти добровольцев, нейробиологи обнаружили, что в поясной коре наблюдается одна активность, когда пациент чувствует себя хорошо, и другая, когда он чувствует себя плохо.

Перед экспериментом исследователи имплантировали 14 электродов в мозг добровольцев, страдающих депрессией. То, что они обнаружили, специалисты называют чрезвычайно многообещающим. Учёные не только смогли связать специфическую активность мозга добровольцев с их настроением, но и нашли способ стимулировать позитивное настроение.

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