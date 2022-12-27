Учёные создали измеритель настроения человека по мозговой активности

16:12, 27 декабря 2022
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Учёные создали измеритель настроения человека по мозговой активностиЭто может помочь в лечении депрессии
Нейробиологи открыли «декодер настроения». Они способны определять настроение человека, просто взглянув на его мозговую активность. Это открытие может улучшить лечение депрессии.
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Проанализировав записи активности мозга трёх из пяти добровольцев, нейробиологи обнаружили, что в поясной коре наблюдается одна активность, когда пациент чувствует себя хорошо, и другая, когда он чувствует себя плохо.
Перед экспериментом исследователи имплантировали 14 электродов в мозг добровольцев, страдающих депрессией. То, что они обнаружили, специалисты называют чрезвычайно многообещающим. Учёные не только смогли связать специфическую активность мозга добровольцев с их настроением, но и нашли способ стимулировать позитивное настроение.